В Башкирии из-за севшей батарейки в извещателе не удалось предотвратить пожар

20 июля глубокой ночью в Белорецке произошёл крупный пожар. Инцидент зафиксировали в доме многодетной семьи.

Фото №1 - В Башкирии из-за севшей батарейки в извещателе не удалось предотвратить пожар

В момент возникновения пожара семья крепко спала. Когда хозяйка дома проснулась, за холодильником уже возникло пламя. Женщина разбудила четырёх детей и успела с ними эвакуироваться. Пожарных вызвали соседи.

Площадь пожара составила 47 кв.м. Тушением пожара занимались 6 специалистов и 2 единицы техники. Пострадавших нет.

Отмечается, что ранее многодетной семье выдали пожарный извещатель, однако в момент возгорания в приборе не было батарейки.

Фото: МЧС по РБ. 

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