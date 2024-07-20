В Башкирии из-за севшей батарейки в извещателе не удалось предотвратить пожар

20 июля глубокой ночью в Белорецке произошёл крупный пожар. Инцидент зафиксировали в доме многодетной семьи.
В момент возникновения пожара семья крепко спала. Когда хозяйка дома проснулась, за холодильником уже возникло пламя. Женщина разбудила четырёх детей и успела с ними эвакуироваться. Пожарных вызвали соседи.
Площадь пожара составила 47 кв.м. Тушением пожара занимались 6 специалистов и 2 единицы техники. Пострадавших нет.
Отмечается, что ранее многодетной семье выдали пожарный извещатель, однако в момент возгорания в приборе не было батарейки.
Фото: МЧС по РБ.