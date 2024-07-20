В Уфе прошла рабочая встреча Радия Хабирова с Маратом Хуснуллиным

Дворец борьбы в Уфе после окончания строительства станет объектом мирового уровня. Такую оценку масштабному инфраструктурному проекту, который реализуется по инициативе Главы Башкортостана, дал заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин. В ходе рабочего визита он вместе с Радием Хабировым посетил ряд объектов, которые планируют открыть в 2024 году к празднованию 450-летия столицы республики.

Пока здесь слышен лишь шум строительных инструментов, но до новых мировых рекордов осталось совсем немного. Один из главных юбилейных объектов к 450-летию Уфы уже этой осенью примет XII Международный форум «Россия — спортивная держава». Здесь же состоится Совет при Президенте России по развитию физической культуры и спорта.

А также гостиницы для спортсменов, конференц-зал, медико-восстановительный центр, спа-комплекс и бассейн. В Центре борьбы будут проходить соревнования международного и российского уровней по силовым единоборствам и другим видам спорта. На стройплощадке в две смены работают почти 500 специалистов. Готовность объекта — 83%.

Уникальность этого объекта в его архитектуре. Она очень необычная. Нигде в России таких новых строений нет. Великолепные колонны из турецкого мрамора и амфитеатр. Михаил Ивасив, директор по строительству

За соревнованиями смогут наблюдать почти 3500 зрителей. Это второй по вместимости зал после «Уфа-Арены». Поэтому спортивный центр станет площадкой и для проведения культурно-массовых мероприятий. После осмотра стройплощадки вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин назвал Уфимский центр борьбы объектом мирового уровня.

В мире убеждён, что вряд ли есть такого уровня, если есть, то единичное. Очень хорошая концепция, очень хорошая идеология, очень правильный подход. Особо меня радует, что он находится в центре развивающейся жилой застройки, а не где-то в центре, можно было и в центре построить, да, и, конечно, может, это было бы удобно. То, что он находится в жилом микрорайоне, будет центром притяжения района и развитием архитектуры, развитием культуры, отдыха, спорта. Это прекрасное решение, как внутри, так и наружные виды спорта, и волейбол, и все игровые площадки. Марат Хуснуллин, заместитель председателя Правительства России

Марат Хуснуллин признался, что уже давно не был в Уфе. И за это время башкирская столица заметно преобразилась. Рекордными темпами идёт ввод жилья, строятся дороги, новые инфраструктурные объекты. Социально-экономическое развитие региона заместитель председателя правительства России и Глава Башкортостана обсудили на совещании в ЦУР.

Хочу отметить, что у республики впечатляющие успехи. По всем нашим вопросам вы стабильно находитесь в «зелёной зоне». Что было бы невозможно без системной каждодневной работы. Марат Хуснуллин, заместитель председателя Правительства России

Отдельно обсудили вопросы строительства и ввода нового жилья. По этим показателям в Башкортостане прошлый год был рекордным. Как отметил Радий Хабиров, в 2023 году в регионе построили 3,3 млн квадратных метров жилых домов. Также досрочно завершили региональную программу переселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. На ее реализацию направили почти 2 млрд рублей, новоселье отметили 9 тыс. человек.

В Башкортостане успешно реализуем мероприятия по финансированию жилищного строительства с использованием нашей программы жилстройсбережений. Её участникам из средств республиканского бюджета начисляется адресная государственная субсидия (премия) в размере до 30 процентов от суммы ежемесячных накопительных взносов. Нашу программу высоко оценили на федеральном уровне. Она стала финалистом Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ещё одна тема совещания — дорожное строительство. С 2019 по 2023 годы в Башкортостане реконструировали и отремонтировали почти 8,5 тысяч километров дорог. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершена реализация первого этапа самого крупного инфраструктурного проекта региона — «Восточный выезд» из Уфы на федеральную трассу М-5.

Порядка 40 млрд рублей за последние 5 лет удалось привлечь в регион за счет использования механизмов федерального «инфраструктурного меню». В частности, на эти средства реализуют проект по модернизации дорожно-транспортной системы и комплексной жилой застройке «Южные ворота» в Уфе, а также проект комплексного развития территории в Нефтекамске.

Мы решаем очень такие сущностные задачи по увеличению и объемов, и темпов строительства, по созданию новых направлений, по созданию новых дорог, по решению таких застарелых коммунальных проблем. Поэтому, мне кажется, весь этот период мы видим очень слаженную поддержку и партнерскую работу. Здесь только слова благодарности и, конечно, пожелания, чтобы также мы дальше вместе работали. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В ходе рабочей встречи Радий Хабиров и Марат Хуснуллин обсудили также вопросы формирования нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который должен объединить действующие проекты «Жильё», «Дороги», программы модернизации коммунальной инфраструктуры и расселения аварийных и ветхих домов. Завершился визит вице-премьера российского Правительства прогулкой по общественным местам.