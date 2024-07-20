В Уфе прошла рабочая встреча Радия Хабирова с Маратом Хуснуллиным

Дворец борьбы в Уфе после окончания строительства станет объектом мирового уровня. Такую оценку масштабному инфраструктурному проекту, который реализуется по инициативе Главы Башкортостана, дал заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин. В ходе рабочего визита он вместе с Радием Хабировым посетил ряд объектов, которые планируют открыть в 2024 году к празднованию 450-летия столицы республики.
Пока здесь слышен лишь шум строительных инструментов, но до новых мировых рекордов осталось совсем немного. Один из главных юбилейных объектов к 450-летию Уфы уже этой осенью примет XII Международный форум «Россия — спортивная держава». Здесь же состоится Совет при Президенте России по развитию физической культуры и спорта.
А также гостиницы для спортсменов, конференц-зал, медико-восстановительный центр, спа-комплекс и бассейн. В Центре борьбы будут проходить соревнования международного и российского уровней по силовым единоборствам и другим видам спорта. На стройплощадке в две смены работают почти 500 специалистов. Готовность объекта — 83%.
За соревнованиями смогут наблюдать почти 3500 зрителей. Это второй по вместимости зал после «Уфа-Арены». Поэтому спортивный центр станет площадкой и для проведения культурно-массовых мероприятий. После осмотра стройплощадки вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин назвал Уфимский центр борьбы объектом мирового уровня.
Марат Хуснуллин признался, что уже давно не был в Уфе. И за это время башкирская столица заметно преобразилась. Рекордными темпами идёт ввод жилья, строятся дороги, новые инфраструктурные объекты. Социально-экономическое развитие региона заместитель председателя правительства России и Глава Башкортостана обсудили на совещании в ЦУР.
Отдельно обсудили вопросы строительства и ввода нового жилья. По этим показателям в Башкортостане прошлый год был рекордным. Как отметил Радий Хабиров, в 2023 году в регионе построили 3,3 млн квадратных метров жилых домов. Также досрочно завершили региональную программу переселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. На ее реализацию направили почти 2 млрд рублей, новоселье отметили 9 тыс. человек.
Ещё одна тема совещания — дорожное строительство. С 2019 по 2023 годы в Башкортостане реконструировали и отремонтировали почти 8,5 тысяч километров дорог. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершена реализация первого этапа самого крупного инфраструктурного проекта региона — «Восточный выезд» из Уфы на федеральную трассу М-5.
Порядка 40 млрд рублей за последние 5 лет удалось привлечь в регион за счет использования механизмов федерального «инфраструктурного меню». В частности, на эти средства реализуют проект по модернизации дорожно-транспортной системы и комплексной жилой застройке «Южные ворота» в Уфе, а также проект комплексного развития территории в Нефтекамске.
В ходе рабочей встречи Радий Хабиров и Марат Хуснуллин обсудили также вопросы формирования нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который должен объединить действующие проекты «Жильё», «Дороги», программы модернизации коммунальной инфраструктуры и расселения аварийных и ветхих домов. Завершился визит вице-премьера российского Правительства прогулкой по общественным местам.
Вместе с главой республики он возложил цветы к памятнику первому президенту Башкортостана Муртазе Рахимову и осмотрел памятник Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади. Как и Уфимский центр борьбы, этот конный постамент не имеет аналогов в мире.