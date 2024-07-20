В Башкирии дали старт этнохудожественному симпозиуму «Тура-хан»

Башкортостан другими глазами. В республике дали старт Международному этнохудожественному симпозиуму «Тура-хан». Его открытие прошло на территории Евразийского музея кочевых цивилизаций. 15 художников из разных стран посетят знаковые места региона, а итогом станут картины, которые пополнят башкирские фонды.

Международный симпозиум проводится возле мавзолея Тура-хана второй год подряд. Однако эти художники — первые из творческого сообщества, кто побывал в новом визит-центре будущего Музея кочевых цивилизаций. Полтора десятка участников, среди которых представители Азербайджана, Ирана, Монголии, Казахстана, Киргизии. И их всех объединяет кое-что общее.

Это лишь одна из работ, которую предстоит выполнить художникам. Коллективное войлоковаляние — занятие, как оказалось, традиционное не только для башкир. Узбекский художник быстро вспомнил обычаи своего народа по катанию войлочных ковров.

В Башкортостане иностранные гости впервые. Неспроста их знакомство начали именно с Чишминского района. Это место называют колыбелью кочевых цивилизаций. В течение недели художники побывают и на других знаковых площадках региона, например, геопарк «Торатау» или заповедник «Шульган-Таш».

Главная цель симпозиума — культурный обмен. Ну а результатом станут картины, на которых художники отразят свои традиции и обычаи, при этом обязательно с учётом башкирского колорита.

Я приехал сюда два дня назад и уже успел кое-что посмотреть. Мне здесь очень понравилось, меня встретили гостеприимно. У вас много исторических мест. Я был в разных странах, и мне есть с чем сравнивать. Хани Фарамарз, член Иранского общества художников