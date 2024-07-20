В Уфе стартовал третий этап кубка России по велосипедному спорту

Параллельно проходят всероссийские соревнования среди юниорок и девушек. В преддверии основных гонок спортсменки приняли участие в прологе на четыре километра. В столицу республики приехали велосипедистки из семи регионов страны, всего около 40 спортсменок.

Пролог — предстартовые соревнования велосипедистов, которые проводят накануне важных гонок. Кубок России не стал исключением. Дистанция здесь короткая, но порой преодолевать её бывает непросто. Но именно с помощью пролога спортсменки оценивают свою готовность и настрой на предстоящие гонки.

Одновременно с кубком России среди женщин выступают и юниорки в возрасте до 18 лет, и девушки до 16 во всероссийском старте. При этом для получения опыта они преодолевают те же дистанции, что и взрослые гонщицы.

Третий этап Кубка страны станет заключительным. Предыдущие два проходили в Майкопе и Ижевске. Итоговый результат будет подсчитываться по общим очкам трех этапов.

Сейчас у велосипедистов разгар сезона. Календарь соревнований насыщенный. Успешно выступать и составлять серьезную конкуренцию помогает активная подготовка к сезону в зимний период времени.

Самой многочисленной сборной стала команда из Санкт-Петербурга. Марина Уварова из Самарской области в прологе добралась до финала первой, преодолев 4 километра за 6 минут и 5 секунд. Она опередила соперницу из Санкт-Петербурга на 1 секунду.