В Башкирии при пожаре в квартире спасли двух человек

В Туймазах зафиксировали крупный пожар в одной из квартир многоэтажного дома. Подробности инцидента рассказали в МЧС.

На место происшествия были направлены 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Прибывшие пожарные обнаружили возгорание на полу на кухне. Ликвидировать пожар удалось в коротки сроки – огонь не успел распространиться.

Из квартиры с помощью специальных масок эвакуировали двух человек. Ещё двое жильцов покинули опасную зону самостоятельно. Из пожара вывели 51-летнего мужчину с различными ожогами.