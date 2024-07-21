В Башкирии зафиксировали два случая наезда на юных велосипедистов

В Госкомитете Башкирии по ЧС рассказали о двух случаях наезда на детей-велосипедистов, которые произошли почти в одно время.
Так, на 8-летнего мальчика на велосипеде наехал автомобилист между населенными пунктами Кинзебулатово и Верхнеиткулово Ишимбайского района.
Такой же случай зафиксировали в Ишимбае. Из-за наезда автомобилиста пострадала 10-летняя девочка на велосипеде.
Для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге и не стать участником ДТП, нужно соблюдать несложные правила:
— Всегда надевайте шлем при езде на велосипеде.
— Рекомендуется надевать защитные очки и специальную велоодежду с отражающими полосками или ярких цветов – это сделает вас более заметным на дороге.
— Не слушайте плеер или радиоприёмник через наушники во время езды.
— Так как вы являетесь участником движения, управляющим транспортным средством, выполняйте все требования правил дорожного движения.
— Контролируйте вашу скорость движения. Скорость движения должна зависеть от состояния дороги и опыта велосипедиста.
— Правильно подавайте сигналы рукой при повороте, торможении и остановке. Вытянутая налево левая рука означает поворот налево, согнутая в локте вверх левая рука означает поворот направо, опущенная вниз левая рука означает остановку.
— Держитесь правой стороны дороги, никогда не пользуйтесь полосой встречного движения.
— Всегда внимательно следите за дорогой: рытвины, решётки водостока, мягкие и глубокие обочины могут стать причиной аварий и, как следствие, травм.
— Не следует ездить, не придерживая руль руками.
— Несколько велосипедистов должны двигаться в колонну по одному.
— Даже соблюдая правила движения, будьте предельно внимательны, так как не все участники дорожного движения обладают большим опытом и хорошо знают правила движения велосипедов.