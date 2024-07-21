Марат Хуснуллин предложил растиражировать по всей России два проекта Башкирии

По итогам визита в Башкортостан Марат Хуснуллин опубликовал пост у себя в соцсетях, где рассказа о том, что увидел в республике в ходе облета. В частности он сообщил своим подписчикам, что его порадовал Восточный выезд из Уфы на федеральную трассу М-5. На его взгляд, это сложный объект. Кроме того, заместитель главы кабмина страны изучил, как идет строительство Южных ворот. В этом году запланировано открытие движения по улицам Пугачева и Генерала Рыленко, а также окончание строительных работ на мосту через реку Белую в Уфе.