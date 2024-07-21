Марат Хуснуллин предложил растиражировать по всей России два проекта Башкирии

Два проекта Башкортостана заместитель председателя правительства страны Марат Хуснуллин предложил растиражировать по всей России. В частности, речь о программе жилстройсбережений, которую вице-премьер Правительства России назвал возможной альтернативой ипотеке.
Суть ее заключается в следующем: участники, открывая вклад, делают регулярные взносы, республика же обеспечивает их софинансирование в размере до 30%, но не более 5 тыс. руб. в месяц. Через 3-6 лет накоплений можно оформить ипотеку по ставке от 5,5% годовых, используя средства как первоначальный взнос.
Еще один проект, получивший высокую оценку Марат Хуснуллина, – это Центр управления республикой, который он назвал ярким примером эффективного внедрения цифровизации в управление регионом.
По итогам визита в Башкортостан Марат Хуснуллин опубликовал пост у себя в соцсетях, где рассказа о том, что увидел в республике в ходе облета. В частности он сообщил своим подписчикам, что его порадовал Восточный выезд из Уфы на федеральную трассу М-5. На его взгляд, это сложный объект. Кроме того, заместитель главы кабмина страны изучил, как идет строительство Южных ворот. В этом году запланировано открытие движения по улицам Пугачева и Генерала Рыленко, а также окончание строительных работ на мосту через реку Белую в Уфе.