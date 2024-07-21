Новые производства и импортозамещение: как развивается двигателестроение в Башкирии

Башкортостан задает очень высокие стандарты развития промышленности. Об этом на неделе сказал глава Минпромторга страны Антон Алиханов во время посещения уфимских предприятий. В фокусе внимания было авиастроение. В республике делают детали для новейших отечественных лайнеров. Федеральный министр принял участие в запуске не имеющего аналогов оборудования. Радий Хабиров, комментируя открытие нового цеха, отметил: теперь двигателестроение выйдет на новый уровень.

МС-21 – главная надежда российского авиастроения. Среднемагистральный самолет на финальной стадии разработки. Как говорят эксперты, по ключевым показателям лайнер не будет уступать «Аэробусу» и «Боингу», а по комфорту даже превзойдет их. Многие комплектующие, в том числе более 30% деталей двигателя производят в Уфе.

Компоненты авиадвигателей делают из титана и алюминия на УМПО. На новом участке, который открыл министр промышленности страны Антон Алиханов, теперь будут проводить газостатирование отлитых комплектующих.

Горячий изостатический пресс – первое и единственное оборудование такого уровня в России. Да и в мире подобных агрегатов – по пальцам пересчитать. Прежде установки были только в Швеции, Штатах и Японии. Газостат в Уфе стал четвертым.

Другие коллеги ревнуют чуть-чуть к Башкортостану, но я считаю, что республика задаёт очень высокие стандарты, применяет все возможные меры поддержки, где-то даже идёт лидером и внедряет новые меры поддержки, которые потом копируют другие регионы. Мы очень благодарны руководству республики, Радию Фаритовичу Хабирову за такое отношение, всему правительству республики за то, что они так внимательно к этому относятся и помогают. Антон Алиханов, министр промышленности и торговли России

Ну а Радий Хабиров открытие нового цеха назвал огромным шагом вперед для отечественного двигателестроения.

Реализация проекта началась в 2022 году. Объем инвестиций превысил 3 млрд рублей. Подчеркну, что оборудование – отечественного производства, его изготовила компания «Дробмаш» (входит в «Русполимет») и аналогов ему в стране нет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как отметил глава Минпромторга, перед страной стоят амбициозные задачи по гражданскому авиастроению и гособоронзаказу. Раньше заводам приходилось ввозить титановые части двигателей из других стран. С вводом собственного газостата производство в этой части становится полностью импортонезависимым.

Сегодня современное двигателестроение, двигатели пятого, шестого поколения, невозможно создавать без применения крупногабаритных деталей тонкостенного, титанового, алюминиевого литья. Сегодня благодаря вводу этого участка мы сможем, во-первых, существенным образом увеличить объемы выпуска двигателей, которые идут на гражданские самолеты, двигатели ПД-14, ПД-8, двигатели ПД-35, но и в том числе обеспечить безусловный выпуск двигателей гособоронзаказов. Вадим Бадеха, генеральный директор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»

Из 65 предприятий, работающих на оборонный комплекс страны, 14 – как раз предприятия Ростеха. В его структуру входит и уфимская «Гидравлика». В рамках гособоронзаказа завод получил федеральную субсидию. Сейчас здесь расширяют производство. На реализацию инвестпроекта до 2025 года уйдет 7 млрд рублей. Продукцию компании применяют и в гражданской сфере – речь, например, об агрегатах и системах для всё того же лайнера МС-21 и Sukhoi Superjet.

Башкортостан по итогам 2023 года занял первое место в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики. За последние пять лет производство выросло почти на 20 процентов. По итогам пяти месяцев этого года – уже на 7,4 процента. Будем продолжать развиваться такими же темпами. Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан

Чтобы справиться с растущими объемами, нужны кадры. Федеральный министр дал высокую оценку учебному центру Ростеха, который функционирует на базе УМПО. Здесь проходят практику студенты колледжей, а также учатся соискатели, кто хочет связать себя с двигателестроением.