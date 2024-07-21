Новые производства и импортозамещение: как развивается двигателестроение в Башкирии

Башкортостан задает очень высокие стандарты развития промышленности. Об этом на неделе сказал глава Минпромторга страны Антон Алиханов во время посещения уфимских предприятий. В фокусе внимания было авиастроение. В республике делают детали для новейших отечественных лайнеров. Федеральный министр принял участие в запуске не имеющего аналогов оборудования. Радий Хабиров, комментируя открытие нового цеха, отметил: теперь двигателестроение выйдет на новый уровень.
МС-21 – главная надежда российского авиастроения. Среднемагистральный самолет на финальной стадии разработки. Как говорят эксперты, по ключевым показателям лайнер не будет уступать «Аэробусу» и «Боингу», а по комфорту даже превзойдет их. Многие комплектующие, в том числе более 30% деталей двигателя производят в Уфе.
Компоненты авиадвигателей делают из титана и алюминия на УМПО. На новом участке, который открыл министр промышленности страны Антон Алиханов, теперь будут проводить газостатирование отлитых комплектующих.
Горячий изостатический пресс – первое и единственное оборудование такого уровня в России. Да и в мире подобных агрегатов – по пальцам пересчитать. Прежде установки были только в Швеции, Штатах и Японии. Газостат в Уфе стал четвертым.
Ну а Радий Хабиров открытие нового цеха назвал огромным шагом вперед для отечественного двигателестроения.
Как отметил глава Минпромторга, перед страной стоят амбициозные задачи по гражданскому авиастроению и гособоронзаказу. Раньше заводам приходилось ввозить титановые части двигателей из других стран. С вводом собственного газостата производство в этой части становится полностью импортонезависимым.
Из 65 предприятий, работающих на оборонный комплекс страны, 14 – как раз предприятия Ростеха. В его структуру входит и уфимская «Гидравлика». В рамках гособоронзаказа завод получил федеральную субсидию. Сейчас здесь расширяют производство. На реализацию инвестпроекта до 2025 года уйдет 7 млрд рублей. Продукцию компании применяют и в гражданской сфере – речь, например, об агрегатах и системах для всё того же лайнера МС-21 и Sukhoi Superjet.
Чтобы справиться с растущими объемами, нужны кадры. Федеральный министр дал высокую оценку учебному центру Ростеха, который функционирует на базе УМПО. Здесь проходят практику студенты колледжей, а также учатся соискатели, кто хочет связать себя с двигателестроением.
Минтранс России обозначил высокую потребность в воздушных судах – парк необходимо увеличить на 40%. Как сказал на совещании Антон Алиханов, альтернативы полностью российским самолетам для страны сейчас не существует. А значит, для авиапроизводителей наступило время уникальных возможностей. Власти работают не просто над технологическим суверенитетом, но и над лидерством. И Башкортостан вносит весомый вклад в этой части.