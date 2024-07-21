В Башкирии идёт уборка озимых культур

В этом году на поля выйдут почти 4 тыс. зерноуборочных комбайнов, это на 140 единиц больше, чем в прошлом году. В республике достигли хороших показателей по производству зерновых, зернобобовых и технических культур. Но сейчас рыночная ситуация нестабильная. В числе рентабельных нынче горох, масличный лен, рапс. Сейчас огромный спрос на чечевицу. За килограмм дают от 70 до 90 рублей при себестоимости около 25 рублей. Благодаря сотрудничеству с азиатскими странами у республики есть хорошая возможность успешного экспорта.