В Башкирии идёт уборка озимых культур

В республике собрали тысячи тонн нового урожая. Первыми включились в эту работу Илишевский, Туймазинский и Куюргазинский районы. На днях в страду вступил и Кармаскалинский. Пока аграрии заняты уборкой озимых культур. Прогнозы на урожай в Башкортостане хорошие: не менее 3,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. При этом аграрии вынуждены менять тактику согласно новым экономическим реалиям. Это касается и рынков сбыта, и поиска новых рентабельных культур.
Плечом к плечу с опытными комбайнерами работает и молодой экипаж. Динар Аскаров бороздит поля в битве за урожай только второй сезон. Пришел в сельхоз целенаправленно, по зову сердца. И сегодня хлебороб намолачивает тонны зерна, проходя гектар за гектаром.
Первым в уборочную страду в Кармаскалинском районе включилось хозяйство «Урожай». Сейчас на поле трудятся 12 комбайнов. Рабочий день они начали с первыми лучами солнца. Уже скошены и обмолочены 150 га зерновых культур. Прогнозы хлеборобов хорошие: ожидают не менее 45 центнеров с гектара. Теперь главное – своевременно всё убрать, не допуская потерь.
Параллельно пресс-подборщики формируют рулоны. В дальнейшем хозяйство использует солому на своей ферме. У них на откормке больше тысячи крупнорогатых. Осенью планируют завести и молочных коров. Сейчас в хозяйстве идет реконструкция.
Это новый сорт гречихи «Танып». Сейчас он проходит государственное испытание. В течение трех лет его будут тестировать на устойчивость к нашему климату. В случае успешной практики сорт будет предоставлен аграриям для сева.
Начало уборочной страды в республике отметили «Днем поля» в Нуримановском районе. В рамках мероприятия участники прошлись по экспериментальным делянкам. Их на участке 112. Только пшеницы здесь 43 вида. Как было сказано на семинаре-совещании, аграриям республики важно уделять внимание башкирским сортам.
На выставочной площадке «Башсельхозтехники» – прадедушка современного трактора. Именно с такого агрегата началось массовое тракторостроение в нашей стране еще в 34 году прошлого столетия. Сегодняшний «Кировец» тоже стал легендой, дав мощный толчок развитию сельскохозяйственной техники в России в современных реалиях. И в целом ничуть не уступает импортным сельхозмашинам.
В этом году на поля выйдут почти 4 тыс. зерноуборочных комбайнов, это на 140 единиц больше, чем в прошлом году. В республике достигли хороших показателей по производству зерновых, зернобобовых и технических культур. Но сейчас рыночная ситуация нестабильная. В числе рентабельных нынче горох, масличный лен, рапс. Сейчас огромный спрос на чечевицу. За килограмм дают от 70 до 90 рублей при себестоимости около 25 рублей. Благодаря сотрудничеству с азиатскими странами у республики есть хорошая возможность успешного экспорта.