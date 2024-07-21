В Уфе к 450-летию города появились новые скверы

Световая арка, клумбы-скамейки и подводное царство. В Уфе благоустроили три сквера вдоль улицы Ленина. Столица республики продолжает наряжаться к 450-летнему юбилею. Появились и более 500 объектов туристического кода. По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» на это Уфа получила субсидию из федерального бюджета более 200 млн рублей. А вот на Набережной строится колоннада дружбы, которая станет точной копией сооружения в столице Абхазии – Сухуми.

Мимо этой световой арки, увитой зелеными листьями, вечером пройти нельзя. Уфимцы и гости столицы спешат сделать на ее фоне несколько фотографий. Перед Молодежным театром появился сквер, который украшают большие фигуры музыкантов, а рядом освещенные клумбы с растениями.

А вот сквер возле кинотеатра «Родина» смело можно назвать морским царством. Здесь появились фигуры Посейдона, нимфы, русалки, морского конька, дельфина. А рядом Царевна-Лебедь из сказки Пушкина ждет князя Гвидона. В сквере установили парклеты, причем некоторые соединили с так называемыми водяными клумбами.

Обновили и сквер у концертного зала «Башкортостан». Теперь здесь красуется инсталляция «450 лет», а отдохнуть можно прямо среди цветов – скамейки появились внутри клумб. В Уфе появляется все больше объектов, связанных с историей. В саду Аксакова у пруда расцвел Аленький цветочек. А рядом – скульптура автора сказки Сергея Аксакова, который прогуливается с семьей.

Набережную теперь украшают металлические скульптуры-копии артефактов коллекции сарматского золота. Олень сделан в технике габион, а вот медведь – мозаики. Каждый элемент – это карта республики, и вместе они составляют фигуру хозяина леса. К слову, набережную в скором времени украсит еще один объект. Колоннада дружбы станет точной копией сооружения в Абхазии. Она будет смотреться величественно как с берега, так и с палубы теплохода. Люди с нетерпением ждут открытия. Размер сооружения составит около 12 метров в высоту. Длина будет 30, а ширина достигнет 6 метров. В скором времени рабочие приступят к устройству монолитной балки. Нижняя часть колоннады уже дает представление о том, каким будет сооружение. Оно будет облицовано натуральным камнем, который везут из Киргизии.

На сегодняшний день поставлено около 70% всех каменных изделий. В ближайшее время ожидаем оставшиеся материалы. Общая номенклатура составляет более 300 видов элементов. Рустем Ахметов, технический директор подрядной организации

В прошлом году в основание будущей колоннады первый камень заложили Глава Башкортостана Радий Хабиров и президент Абхазии Аслан Бжания. Две республики связывает дружба длиною более века. В 20-е годы прошлого столетия Абхазия стала первой, кто помог Поволжью, когда разразился голод. А уже в 90-е Башкирия протянула руку помощи братскому народу, оказывая им гуманитарную помощь.

Республика Башкортостан оказала всемерное содействие в условиях абхазско-грузинского конфликта в виде продовольствия, подготовки специалистов. И эта тенденция и тренд сохраняется и сейчас. Колоннады и памятники, конечно, несут определенные затраты, но воспитывают существующие и будущие поколения людей своим присутствием. Айтуган Акманов, главный научный сотрудник Института башкирской энциклопедии, доктор исторических наук, профессор

Чувство действительно братское к башкирскому народу. Когда нам стало тяжело, Грузия напала, война пришла к нам, они действительно были рядом с нашим лидером, всячески помогали. Нам нужны были врачи, работники культуры, искусства. Мы посылали туда на учебу на бесплатной основе не только обучать врача и режиссера, но и воспитывать. Это огромная благодарность. Кесоу Хагба, народный артист Абхазии