В Башкирии восстанавливают уникальный храм

В Стерлибашевском районе восстанавливают уникальный для республики Николо-Бондаревский храм. Он, как и многие другие, пострадал в советские годы. Но пережил тяжелое время. Еще сохранились черты былого величия и красоты. Здание уникально тем, что совмещает в себе детали православных и католических храмов. Церквей в подобной стилистике в Башкортостане больше нет.

Это одно из многих чудес, которые здесь случаются, считает матушка Евтропия. Николо-Бондаревский храм ещё издалека приковывает к себе внимание. Специалисты сразу разглядят слияние архитектурных стилей. И так получилось, что восстанавливать церковь пригласили как раз такого человека. Только на это у матушки Евтропии ушли годы. Изначально, ещё в нулевых, храм передали мужскому Покрово-Еннатскому монастырю, его братия и начала работы. А шесть лет назад здесь было решено образовать Никольский женский скит, который в будущем должен стать уже женским монастырём. Храм начали строить ещё в середине 19 века по заказу местного помещика Бондаревского, поляка.

В архиве хранятся документы и чертежи, к которым уже не раз обращались. Советские годы сильно повлияли на храм. Здание использовали под хозяйственные нужды. Раньше в деревне Васильевка кипела жизнь. Как и в соседних сёлах. Сейчас в округе не осталось жилых домов. Но многие поколениями ждали возрождения храма.

Икона сама заявила о себе, говорит Матушка Евтропия. Замироточила. С ней священнослужители отправлялись в крестный ход по республике. И сейчас притягивает верующих. Марсель живёт в Петербурге, но каждое лето проводит здесь. Помогает в восстановлении. Несколько лет назад, отдыхая в Башкортостане, случайно оказался в храме.

Сейчас силами трудников, сестёр и помощников на пожертвования идёт строительство жилого корпуса, создаётся просветительский центр, засаживается сад. Храм расположен в красивейшем месте, которое нужно привести в порядок. Матушка Евтропия рассуждает уже как архитектор, продумывая каждую деталь, логично вписывая в ансамбль женского монастыря.

Оставить свой след на этой картине может каждый. Необходимы и рабочие руки, и финансовая поддержка. Сёстры будут рады любому участию в этом общем деле. Ниже указан номер карты, куда можно перевести пожертвования, и телефон, по которому можно связаться с матушкой Евтропией. Внести свой вклад, чтобы через пару лет увидеть, как, объединившись, люди возродили это место.

Номер карты: 4276 1609 2121 9730 (София Григорьевна М.)