В Башкирии прошёл слёт любителей авиации «Открытое небо»

Семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу впервые выступила в Башкортостане. Светлана Капанина приняла участие во Всероссийском слете любителей авиации «Открытое небо», прошедшем на аэродроме «Первушино». Около 70 самолетов представили групповые и одиночные пилотажи. Также организовали выставку ретро-самолетов.
От медицины к спорту. Семикратная абсолютная чемпионка мира считает смену работы в аптеке на управление самолетами «случайностью на всю жизнь». Ранее Светлана Капанина бывала в Башкортостане, но именно в небе республики оказалась впервые.
Гостей праздника с неба приветствовали именитые парашютисты республики и не только. Небо над «Первушино» окрасилось в цвета национальных флагов России и Башкортостана. На празднике дети и взрослые запускали воздушных змеев, наблюдали за выступлением воздушных акробатов и элементами авиашоу.
Почти полвека назад в небо республики поднималась и Эмма Тульвинская. В молодости она занималась парашютным спортом и летала в стерлитамакском аэроклубе. Теперь посещение аэродрома для нее – повод вспомнить былые времена.
Прошлое – напоминание о том, что российская авиация шагнула вперед. Особое внимание взрослых и детей привлекла раритетная техника. На советском «ПО-2» пилот из Самары преодолел путь в 400 километров. Именно на таком самолете свои навыки отрабатывали дважды Герой Советского Союза Муса Гареев и сотни тысяч советских солдат. Воздушному судну более 80 лет, но его удалось починить и поднять в небо.
Гостей и участников праздника аэродром «Первушино» принимает в 13-й раз. Мероприятие это ежегодное. Многие из постоянных зрителей считают, что это отличный повод привить любовь к небу у юных гостей слета. Большинство из ныне действующих пилотов аэродрома начинали проявлять интерес к крылатым машинам именно отсюда, будучи еще зрителями.
Всероссийский слёт любителей авиации стал традиционным для Башкортостана мероприятием. На одной площадке собрались гости и участники из разных уголков России. Каждый желающий смог провести день с лучшими пилотами страны, узнать много нового про авиацию и даже прикоснуться к истории.