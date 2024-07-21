В Башкирии прошёл слёт любителей авиации «Открытое небо»

Семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу впервые выступила в Башкортостане. Светлана Капанина приняла участие во Всероссийском слете любителей авиации «Открытое небо», прошедшем на аэродроме «Первушино». Около 70 самолетов представили групповые и одиночные пилотажи. Также организовали выставку ретро-самолетов.

От медицины к спорту. Семикратная абсолютная чемпионка мира считает смену работы в аптеке на управление самолетами «случайностью на всю жизнь». Ранее Светлана Капанина бывала в Башкортостане, но именно в небе республики оказалась впервые.

У меня есть такая фишечка: я очень люблю делать программу от настроения, от того, как люди встречают, от погоды настроение. То есть немножечко фигуры эти соединять импровизацией.

Светлана Капанина, семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту, заслуженный мастер спорта России

Гостей праздника с неба приветствовали именитые парашютисты республики и не только. Небо над «Первушино» окрасилось в цвета национальных флагов России и Башкортостана. На празднике дети и взрослые запускали воздушных змеев, наблюдали за выступлением воздушных акробатов и элементами авиашоу.

Фото №1 - В Башкирии прошёл слёт любителей авиации «Открытое небо»

Почти полвека назад в небо республики поднималась и Эмма Тульвинская. В молодости она занималась парашютным спортом и летала в стерлитамакском аэроклубе. Теперь посещение аэродрома для нее – повод вспомнить былые времена.

Я летала на самолётах Як-12. В то время, когда мы летали, с 72-го по 75-й год, других пилотажных самолетов не было. Авиация – это любовь всей моей жизни, я до сих пор смотрю в небо, выбегаю ко всем пролетающим самолетам, вертолетам. Для меня это все.

Эмма Тульвинская, лётчик-спортсмен аэроклуба /г. Стерлитамак/
Волна

Прошлое – напоминание о том, что российская авиация шагнула вперед. Особое внимание взрослых и детей привлекла раритетная техника. На советском «ПО-2» пилот из Самары преодолел путь в 400 километров. Именно на таком самолете свои навыки отрабатывали дважды Герой Советского Союза Муса Гареев и сотни тысяч советских солдат. Воздушному судну более 80 лет, но его удалось починить и поднять в небо.

Использована конструкция бипланная коробка. Она достаточно жесткая и прочная, металлические стойки бипланные. Сама конструкция самолета, фюзеляж деревянный. В передней части зашит фанерой, в задней части зашит тканью.

Евгений Смирнов, пилот, авиационный инженер /г. Самара/

Гостей и участников праздника аэродром «Первушино» принимает в 13-й раз. Мероприятие это ежегодное. Многие из постоянных зрителей считают, что это отличный повод привить любовь к небу у юных гостей слета. Большинство из ныне действующих пилотов аэродрома начинали проявлять интерес к крылатым машинам именно отсюда, будучи еще зрителями.

Всероссийский слёт любителей авиации стал традиционным для Башкортостана мероприятием. На одной площадке собрались гости и участники из разных уголков России. Каждый желающий смог провести день с лучшими пилотами страны, узнать много нового про авиацию и даже прикоснуться к истории.

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