В Башкирии прошёл слёт любителей авиации «Открытое небо»

У меня есть такая фишечка: я очень люблю делать программу от настроения, от того, как люди встречают, от погоды настроение. То есть немножечко фигуры эти соединять импровизацией.

Светлана Капанина, семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту, заслуженный мастер спорта России