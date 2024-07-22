Сотрудники Полпредства Башкирии посетили бойцов в госпитале им. Бурденко

Сотрудники Полномочного представительства Башкортостана при Президенте России и члены Совета госслужащих при Полпредстве посетили бойцов в филиале главного военного клинического госпиталя им. Бурденко. Они навестили участников специальной военной операции, уроженцев республики.

Ришат Халиков обсудил с начальником госпиталя меры поддержки военных, которые находятся в медучреждении. Также он напомнил, что по распоряжению главы республики в представительстве региона выделены номера для семей военнослужащих, которые приезжают их навестить.

Лечатся до 17 наших земляков, выходцев из Республики Башкортостан, которые прибыли из зоны СВО. Мы составили список, подготовились и сегодня посетили их.

Ришат Халиков, и.о. полномочного представителя Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации
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