Супружеская пара из Башкирии отметила 65-летие совместной жизни

Более полувека плечом к плечу. Супруги Альбина и Фанис Фарраховы из Дюртюлинского района отметили 65-летие совместной жизни. Одна деревня, школа и работа в колхозе, провели все детство и молодость вместе. Теперь у них двое детей, семь внуков и семь правнуков.
Альбина и Фанис Фарраховы с теплотой и трепетом перелистывают страницы семейного фотоальбома – вспоминают юность, танцы и прогулки в родной деревне Уткинеево.
Детство, учеба в школе и дома по соседству. Мужчина не мог не влюбиться в первую девушку на деревне. Труд и любовь к животным объединили их. С 7-го класса Альбина Ниязовна работала на птицефабрике, а Фанис Нурлыгаянович успел отучиться в Бакалах и посвятил почти всю жизнь благородному делу – лечению животных.
Супруги уже в преклонном возрасте, но они все так же искренне, с любовью и теплотой смотрят в глаза и шутят друг над другом – всё как 65 лет назад. Выйдя на пенсию, время стали проводить вместе, ухаживать за огородом и разводить кур.
Дом Фарраховых не пустует никогда – в гости приезжают дети, внуки и правнуки. С молодости готовка – любимое дело Альбины Ниязовны, поэтому национальные блюда всегда украшают застолье, а члены семьи, собравшись вместе, рассказывают друг другу интересные истории. Это их семейная традиция. Младшие навещают старших на каникулах и стараются им помочь.
Дети и внуки живут в других городах и районах. Чтобы было легче ухаживать за двором, от всей семьи подарком на годовщину стала газонокосилка. Альбина и Фанис Фарраховы – пример трудолюбия и самоотверженности. По словам дочерей, у них было лучшее детство, и даже в нелегкое время на первом месте – семья, уважение и поддержка.
Всё как у всех. Супруги говорят, что секрета семейного счастья нет. Главное – беречь, заботиться, и в радости, и в горести быть поддержкой друг для друга.