Супружеская пара из Башкирии отметила 65-летие совместной жизни

Более полувека плечом к плечу. Супруги Альбина и Фанис Фарраховы из Дюртюлинского района отметили 65-летие совместной жизни. Одна деревня, школа и работа в колхозе, провели все детство и молодость вместе. Теперь у них двое детей, семь внуков и семь правнуков.

Альбина и Фанис Фарраховы с теплотой и трепетом перелистывают страницы семейного фотоальбома – вспоминают юность, танцы и прогулки в родной деревне Уткинеево.

Работать мы начали с седьмого класса. Смотрели за скотом, курами, занимались сбором молока. Я работала в колхозе, муж работал ветеринарным фельдшером 40 лет. В 1959 году поженились. Ему было 20, а мне ещё не исполнилось 19. С тех пор вместе живем 65 лет. Альбина и Фанис Фарраховы

Детство, учеба в школе и дома по соседству. Мужчина не мог не влюбиться в первую девушку на деревне. Труд и любовь к животным объединили их. С 7-го класса Альбина Ниязовна работала на птицефабрике, а Фанис Нурлыгаянович успел отучиться в Бакалах и посвятил почти всю жизнь благородному делу – лечению животных.

Они жили в одной деревне, папа, как рассказывают еще с детства, глаз положил на маму. Из соседней деревни какой-то молодой человек хотел посвататься к матери. Папа испугался, что до его приезда маму заберут замуж в другую деревню, поэтому они решили пожениться. Зиля Самигуллина, младшая дочь

Вот в таком простом платье, нарядных платьев не было, наверное, тогда. Вот в таком платье вышла замуж наша мама. Их свадьба здесь, гости. Фатима Зарипова, старшая дочь

Супруги уже в преклонном возрасте, но они все так же искренне, с любовью и теплотой смотрят в глаза и шутят друг над другом – всё как 65 лет назад. Выйдя на пенсию, время стали проводить вместе, ухаживать за огородом и разводить кур.

Утром огород посмотрим, работаем, зайдем, отдохнем днем, поедим в обед и потом снова работаем. Альбина Фаррахова

Дом Фарраховых не пустует никогда – в гости приезжают дети, внуки и правнуки. С молодости готовка – любимое дело Альбины Ниязовны, поэтому национальные блюда всегда украшают застолье, а члены семьи, собравшись вместе, рассказывают друг другу интересные истории. Это их семейная традиция. Младшие навещают старших на каникулах и стараются им помочь.

Косим траву, ухаживаем за курами, помогаем поливать огород, копаем картошку, помогаем дрова рубить. Арслан и Самир Зариповы, правнуки

Дети и внуки живут в других городах и районах. Чтобы было легче ухаживать за двором, от всей семьи подарком на годовщину стала газонокосилка. Альбина и Фанис Фарраховы – пример трудолюбия и самоотверженности. По словам дочерей, у них было лучшее детство, и даже в нелегкое время на первом месте – семья, уважение и поддержка.

Никакого секрета нет. Живем так, живем, живем. Ругаемся иногда. И живем вот так. Альбина и Фанис Фарраховы