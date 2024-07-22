В Башкирии за минувшие выходные утонули пять человек

За минувшие выходные утонули пять человек. Из них четверо мужчин и один 9-летний ребенок. Все купались в необорудованных местах, где были установлены запрещающие знаки. По предварительным данным, мужчины находились в нетрезвом состоянии. Трагедия произошла на реке Дема в Миякинском районе.