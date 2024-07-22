В Башкирии сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя

В Караидельском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя, который попытался дать взятку полицейским. Ситуация произошла в д. Байки-Юнусово. При проверке документов водитель вел себя подозрительно. Проходить медосвидетельствование не торопился, а вот деньги полицейским предлагал настойчиво.

Пытаясь избежать наказания, увеличил сумму до 50 тысяч рублей. Инспекторы отвезли его в медучреждение. Освидетельствование показало 1,3 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина попался за таким нарушением повторно. Теперь ему грозит уголовка сразу по двум статьям.