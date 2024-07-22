В Уфе состоялся Всероссийский суперкубок футбольных мам

Играли в трёх лигах в зависимости от опыта команд: золотой, серебряной и бронзовой. В соревнованиях приняли участие 12 женских коллективов. Многие мамы увлеклись этим видом спорта вслед за своими детьми. Теперь они не только вкусно готовят, ведут хозяйство и воспитывают своих чад, но и мастерски владеют мячом.

Движение зародилось в 2017 году в Санкт-Петербурге, а позже Российским футбольным союзом оно признано лучшим проектом для женщин. В этом году сообщество «Футбольные мамы» представили уникальный социальный проект «100 турниров — 100 городов».