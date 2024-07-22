Как в вузах Башкирии проходит приёмная кампания в 2024 году

Разработка компьютерных игр, цифровая химия, таможенное дело. Вот только часть новых специальностей в вузах республики, на которые идет набор в новом учебном году. Приёмная кампания близится к завершению. Как говорят в высших учебных заведениях республики, желающих учиться в Башкортостане стало больше. Завлекают абитуриентов хорошими условиями, а также новыми специальностями.

Даже внутри одного вуза борьба идет за каждого студента. Факультеты привлекают внимание как могут. Вот, например, Передовая инженерная школа УУНИТ запустила на площадке робота, который агитирует поступать именно в их ряды. Не заметить такого члена приёмной комиссии невозможно.

Абитуриентам есть из чего выбирать. В УУНИТ, например, в этом году сразу три новых направления. Одно из них — разработка компьютерных игр. Принципиально новое направление — цифровая химия. Выпускники по итогу обучения получат сразу две востребованные квалификации.

В этом году в УУНИТ по плану должны принять более 5 тысяч абитуриентов на бюджетные места. Одним из новшеств стало то, что заявление абитуриенты могли подать через сервис «Поступление онлайн» на «Госуслугах». Изменился порядок поступления по целевой квоте. Искать работодателя, который оплатит обучение в вузе, теперь можно на портале «Работа России».

УУНИТ — единственный вуз республики, где действует военно-учебный центр. Поступив туда, молодые люди могут получить вторую специальность, по итогу имея квалификацию кадрового офицера или офицера запаса.

Всё больше башкирские вузы привлекают внимание абитуриентов из других регионов. Мария Салтыкова приехала поступать в аграрный вуз из Пермского края. Говорит: здесь есть те специальности, которых нет в их университетах.

В отличие от прежних лет теперь абитуриент может подать заявления только в пять вузов, в каждый — не более чем на пять специальностей. Важно при этом указать приоритетное направление.