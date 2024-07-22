В Башкирии «Поезд здоровья» прибыл в Чекмагушевский район

«Поезд здоровья» добрался до Чекмагушевского района. На этот раз до деревни Староузмяшево. Путь по району проходит также через поселки Резяпово, Старобиккино, Тузлукушево и Старобаширово. Передвижные мобильные комплексы оснащены современным оборудованием, где прием ведут республиканские врачи.

По мере необходимости поезда комплектуются дополнительными узкими специалистами, в зависимости от запросов сельчан. Для того, чтобы получить медицинское обслуживание, при себе достаточно иметь только паспорт. Курсировать «Поезда здоровья» будут до конца июля.