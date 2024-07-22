В Башкирии программа «Сельский тренер» продолжает набирать обороты

История Александра Михайлова, тренера по легкой атлетике из Уфимского района, вовсе не сказка, а пример преданности любимому делу. Он стал обладателем сертификата по программе «Сельский тренер», созданной по инициативе главы республики Радия Хабирова в 2020 году.

На каждой тренировке Александр Михайлов готовит будущих чемпионов. Советов и секретов мастерства за почти 50-летнюю работу с детьми в спорте накопилось немало.

Александр Михайлов — универсальный специалист. В спортшколе Уфимского района он проводит занятия по легкой атлетике и по лапте. 30 лет он работал в местной школе учителем физкультуры. Чтобы помогать ребятам добиваться успехов на региональном и всероссийском уровне, пришел работать в спортшколу.

Сейчас команда Уфимского района по лапте готовится выступить на всероссийских летних сельских играх. И даже попытается попасть на турнире в тройку сильнейших. Замахнуться на подобный результат коллективу вполне по силам, во многом благодаря поддержке руководства республики.

В Башкортостане большое внимание уделяется развитию спорта в районах. Здесь создана целая система поддержки спортсменов и тренеров. Так, программа «Сельский тренер» впервые была разработана и внедрена в Республике Башкортостан по инициативе главы Радия Хабирова.

На данный момент проект действует уже в более чем 25 регионах страны в России и признан одной из лучших практик. Тренеры, которые планируют обучать будущих чемпионов из сел и небольших городов, могут получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей.