В Башкирии по вине нарушителя ПДД погиб пешеход

В Нефтекамске перед судом предстал житель Калтасинского района, которого обвинили в нарушении правил дорожного движения. По его вине погиб пешеход.
В апреле мужчина на «Лифан Х50» проехал на запрещающий сигнал светофора. Он наехал на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшей потребовалась госпитализация. В больнице женщина скончалась.
Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.