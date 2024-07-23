В Уфе продолжается капремонт водопровода

В Уфе продолжается капитальный ремонт сетей водопровода. В приоритете – замена труб с высокой степенью износа, поскольку старые сети могут стать причиной утечки, разрыва и других аварий. До 1 сентября работы должны быть закончены. Новые трубы должны прослужить более 50 лет.

На данный момент работы по замене сетей водоснабжения завершены на 70%, водоотведения – 95%. Помимо этого, идет замена пожарных гидрантов, колодцев и запорной арматуры. Работа ежедневно ведется на 70 объектах. Как отметили в Уфаводоканале, по сравнению с прошлыми годами в 2024-м объемы работ выросли в несколько раз.