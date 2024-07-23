В Янауле благоустроят территорию по программе «Башкирские дворики»

В этом году в Янауле появится 11-й двор, который благоустроят по программе «Башкирские дворики». Работы начались весной во дворе домов по ул. Победы. Программа включает в себя строительство детской и спортивной площадок, озеленение, благоустройство парковки, асфальтирование.

К слову, тротуары уже сделаны. Качество работ контролируется специалистами администрации, каждый этап согласовывается с жителями. На реновацию двора направили более 10,5 млн рублей.