В Уфе обновляют тепловые пункты в МКД

В этом году тепловое оборудование заменят в двух десятках многоквартирных домов Орджоникидзевского района столицы. Замена кожухотрубных теплообменников на блочные тепловые пункты проходит в рамках капитального ремонта.

Оборудование уже поставлено по семи адресам, рабочие приступили к монтажу. Предыдущие индивидуальные тепловые пункты находились в предаварийном состоянии. После установки пройдут гидравлические испытания. По словам инженеров, новое оборудование позволит экономить на отоплении. Все работу завершат к началу отопительного сезона.