В Уфе участнику СВО удалили осколки, которые он получил во время ранения

Специалисты уфимской городской больницы №21 успешно прооперировали участника спецоперации. Они удалили мужчине осколки, которые он получил во время ранения. Об этом рассказывает Минздрав Башкирии в своих социальны сетях.

Сначала 44-летний военнослужащий обратился за помощью в ближайший госпиталь. Там врачи удалили крупные осколки. Однако один мелкий осколок размером около 3 мм застрял в верхнечелюстной пазухе.

В 21-й больнице после проведения дополнительного медобследования бойцу сделали еще одну операцию и удалили оставшийся осколок. Сейчас пациент выписан и находится дома.