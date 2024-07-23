Девочку из Уфы, в которую выстрелил мужчина, могут положить в больницу

В Уфе 10-летняя девочка, в которую выстрелил мужчина, может оказаться в больнице. Об этом сообщает портал «Честный репортаж».

Как известно, мужчина выстрелил из пневматического оружия в детей, которые якобы сильно шумели во дворе. Он попал в ногу девочки. Врачи удалили пулю из конечности ребёнка и наложили швы. Девочка ходит на постоянные перевязки. Она боится оставаться одна, плохо ест и спит. Отмечается, что после очередного осмотра хирургом девочку могут госпитализировать.