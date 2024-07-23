В Башкирии уходящий от погони пьяный водитель влетел в магазин

В Сибае сотрудники ГАИ попытались задержать нарушителя правил дорожного движения. Нерадивый водитель попал в аварийную ситуацию.

Фото №1 - В Башкирии уходящий от погони пьяный водитель влетел в магазин

Во время ночного рейда инспекторы заметили «Мерседес», который решили проверить. Водитель однако просьбу остановиться проигнорировал и лишь увеличил скорость. Инспекторы начали преследование иномарки. Погоня закончилась аварией – водитель влетел в здание магазина на пересечении улиц Коммунистической и Кирова.

Нарушителем ПДД оказался 40-летний местный житель. За рулём автомобиля он находился в состоянии опьянения.

В отношении него составлен ряд административных материалов, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль помещен на спецстоянку.

пресс-служба ГАИ РБ 

Фото: ГАИ РБ. 

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