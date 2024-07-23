В Башкирии уходящий от погони пьяный водитель влетел в магазин

В Сибае сотрудники ГАИ попытались задержать нарушителя правил дорожного движения. Нерадивый водитель попал в аварийную ситуацию.
Во время ночного рейда инспекторы заметили «Мерседес», который решили проверить. Водитель однако просьбу остановиться проигнорировал и лишь увеличил скорость. Инспекторы начали преследование иномарки. Погоня закончилась аварией – водитель влетел в здание магазина на пересечении улиц Коммунистической и Кирова.
Нарушителем ПДД оказался 40-летний местный житель. За рулём автомобиля он находился в состоянии опьянения.
Фото: ГАИ РБ.