В Башкирии уходящий от погони пьяный водитель влетел в магазин

Во время ночного рейда инспекторы заметили «Мерседес», который решили проверить. Водитель однако просьбу остановиться проигнорировал и лишь увеличил скорость. Инспекторы начали преследование иномарки. Погоня закончилась аварией – водитель влетел в здание магазина на пересечении улиц Коммунистической и Кирова.