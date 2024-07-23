У самолёта Уфа-Сочи зафиксировали задымление из-под шасси

22 июля у приземлившегося самолёта Уфа-Сочи заметили возгорание из-под стойки шасси. Инцидент произошёл в аэропорту назначения.

Фото №1 - У самолёта Уфа-Сочи зафиксировали задымление из-под шасси

Утром был получен доклад от наблюдателя пожарного поста о задымлении правой стойки шасси севшего на взлетно-посадочную полосу воздушного судна. По команде диспетчера самолет остановили.

Как сообщает портал «Авиаинцидент», на место незамедлительно вызвали пожарный расчет. Воздушное судно отбуксировали на стоянку для проведения осмотра специалистами. В итоге пожарный расчет для ликвидации задымления не задействовался.

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