У самолёта Уфа-Сочи зафиксировали задымление из-под шасси

22 июля у приземлившегося самолёта Уфа-Сочи заметили возгорание из-под стойки шасси. Инцидент произошёл в аэропорту назначения.
Утром был получен доклад от наблюдателя пожарного поста о задымлении правой стойки шасси севшего на взлетно-посадочную полосу воздушного судна. По команде диспетчера самолет остановили.
Как сообщает портал «Авиаинцидент», на место незамедлительно вызвали пожарный расчет. Воздушное судно отбуксировали на стоянку для проведения осмотра специалистами. В итоге пожарный расчет для ликвидации задымления не задействовался.