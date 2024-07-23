В Уфе госпитализируют девочку, пострадавшую при стрельбе

Пострадавшая при стрельбе в Уфе девочка, скорее всего, будет госпитализирована. 10-летней Насте после того, как извлекли пулю, наложили швы. Она призналась, что теперь боится выходить на улицу и передвигается с трудом. Сейчас за ней присматривает бабушка. Вместе они регулярно посещают врачей, девочке делают перевязки. Настя говорит, что не сразу поняла, что в ноге у нее пуля.
Напомним, инцидент произошел во дворе дома по ул. Касимовская. Несколько девочек гуляли и решили спрятаться от дождя под козырьком подъезда. В этот момент мужчина из окна своей квартиры выстрелил в сторону детей из пневматической винтовки и попал в ногу Насте.
В травмпункте врачи извлекли пулю. Стрелку предъявили обвинение в хулиганстве, совершенное с применением оружия. В ходе допроса обвиняемый заявил, что хотел напугать детей, которые шумели и мешали ему. Очевидцы рассказали, как всё произошло.