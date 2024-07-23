В Башкирии фиксируют рост заболеваемости мышиной лихорадкой

В Башкортостане фиксируют рост заболеваемости геморрагической лихорадкой. Это связано с разгаром дачного сезона. Сейчас в инфекционной больнице Уфы лежат 10 человек с диагнозом ГЛПС. Врачи напоминают: нужно обращаться в медучреждение при первых же симптомах заболевания. Обычно они начинают проявляться с четвертого по шестой день после заражения. Это повышение температуры тела до 39 градусов, сильный озноб и головная боль. Без лечения летальный исход наступает в 80% случаев.

Я даже об этой мышиной лихорадке не знал. Живу уже, считай, сколько лет, сам деревенский — не попадал в такие ситуации. В этот раз почему-то так получилось, за один день только заразился и лёг вот в больницу.

Вильдан Гумеров, житель г. Уфы

За полгода в Башкортостане мышиную лихорадку диагностировали у 32 человек. Это на 19% меньше, чем в прошлом году. Среди очагов инфекции — Нуримановский, Балтачевский, Абзелиловский районы. Избежать заражения можно, если соблюдать рекомендации. При отдыхе на природе нужно выбирать открытую местность, вдали от лесов, кустарников. Также необходимо регулярно мыть руки с мылом, особенно перед приемом пищи.

Фото №1 - В Башкирии фиксируют рост заболеваемости мышиной лихорадкой

При выезде на дачи, на садовые участки, при работе надевать перчатки. И если планируются пыльные работы, допустим, строительные или очистные, нос и рот закрывать маской, защищать.

Фагиля Кутлугужина, заведующая отделением №7 Республиканской клинической инфекционной больницы

Продукты хранили чтоб в закрытом месте, для того чтобы не было доступа рыжей полевки. Как мы знаем, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — это рыжая полевка у нас, в основном, источником является, резервуаром для этой инфекции. Поэтому надо быть бдительным и осторожным, чтобы сохранить свое здоровье.

Азат Мухаметзянов, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы
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