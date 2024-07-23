В Башкирии фиксируют рост заболеваемости мышиной лихорадкой

В Башкортостане фиксируют рост заболеваемости геморрагической лихорадкой. Это связано с разгаром дачного сезона. Сейчас в инфекционной больнице Уфы лежат 10 человек с диагнозом ГЛПС. Врачи напоминают: нужно обращаться в медучреждение при первых же симптомах заболевания. Обычно они начинают проявляться с четвертого по шестой день после заражения. Это повышение температуры тела до 39 градусов, сильный озноб и головная боль. Без лечения летальный исход наступает в 80% случаев.
За полгода в Башкортостане мышиную лихорадку диагностировали у 32 человек. Это на 19% меньше, чем в прошлом году. Среди очагов инфекции — Нуримановский, Балтачевский, Абзелиловский районы. Избежать заражения можно, если соблюдать рекомендации. При отдыхе на природе нужно выбирать открытую местность, вдали от лесов, кустарников. Также необходимо регулярно мыть руки с мылом, особенно перед приемом пищи.