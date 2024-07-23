В Уфе боец СВО собрал волейбольную команду

Боец специальной операции собрал волейбольную команду. Антон Мельников едва не остался без руки во время выполнения боевых задач. А после реабилитации решил начать новую жизнь. Воспитывает сына и дочку, устроился на работу в военный комиссариат. Кроме того, начал заниматься волейболом и организовал команду.

Младший сержант вспоминает едва ли не самый страшный обстрел, под который попал вместе с десантно-штурмовой бригадой. В апреле прошлого года они отправились в посёлок Ивановка Херсонской области. Когда они двинулись защищать группу российского спецназа, танк, в котором находились командир разведывательной роты, механик и сам Антон, поехал не по тому направлению. В боевую машину прилетел снаряд.

Выбравшись из горящего танка, Антон пытался найти укрытие. Спастись помог местный житель, мужчина оказал первую помощь. Переждав засаду, Антон Мельников вернулся к своим, и уже оттуда его отвезли в госпиталь. Боец перенёс шесть операций на руку. Поддерживает во всем супруга Алена. Воспитывают двоих малышей — Матвея и Полину.