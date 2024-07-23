В Башкирии прошёл первый этап фестиваля лучших практик «Башкирское долголетие»

В Октябрьском прошел первый из семи этапов республиканского фестиваля лучших практик «Башкирское долголетие». В Городском доме культуры представители Альшеевского, Бакалинского, Белебеевского, Буздякского, Давлекановского, Ермекеевского и Чекмагушевского районов поделились своим опытом.

Участники проявили творческий подход, охватили разные направления проекта «Башкирское долголетие», такие как «Здоровье», «Туризм», «Физическая культура», «Культура и творчество», «Волонтерство и наставничество» и другие. По результатам зонального этапа гран-при завоевал Давлекановский район, 1 и 2 места — Белебеевский и Ермекеевский районы, а третье место поделили г. Октябрьский и Чекмагушевский район.