Визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций посетили более 13 тысяч человек

За две недели с момента открытия визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций посетило более 13 тысяч человек. В их числе не только жители республики, но и паломники из других регионов. Место, как оказалось, пользуется большим спросом у туристов. Некоторые готовы приезжать повторно. Тем временем проектировщики рассказали, что после открытия визит-центра внесли корректировки в проект будущего музея.

Малая родина, как оказалось, сумела удивить. Ринат Кадыров — родом из Чишминского района. Но о мавзолее Тура-хана раньше никогда не слышал. Приехав в гости с семьей буквально на пару дней, решил посетить недавно открытый визит-центр.

А вот Розалия Шарифуллина с семьей приехала сюда из Кушнаренковского района. Впервые побывали на «Тура-хане» во время открытия. Теперь решили показать территорию будущего музея кочевых цивилизаций внучке. Впрочем, самое интересное еще впереди. Как говорят проектировщики, в нынешнем виде туристы видят демо-версию музея.

Изначально было восемь вариантов только одного лишь визит-центра. Проекты будущих помещений также постоянно меняются. После запуска первой очереди архитекторы, например, решили перенести место расположения основного здания музея.

Не обошлось, что называется, без ложки дёгтя. Недоброжелатели, например, раскритиковали первые экспонаты будущего музея. В первую очередь речь об Остромировом Евангелие. Мол, не оригинал, а факсимильная копия.

Копии хранятся в музеях и ведущих библиотеках страны, говорят специалисты. Ну а ценность подарка от Русской православной церкви — вовсе не в его цене, а в символизме, который он несет: Башкортостан был и остается местом, где живут в дружбе и мире представители разных религий.

Как ранее говорили археологи, экспонаты музея будут пополнять и найденные на раскопках артефакты. На различных участках до сих пор находят всевозможные предметы быта кочевников.

Ежедневно мавзолей Тура-хана посещают сотни туристов. Большим успехом пользуется фильм телеканала БСТ под авторством Гаухар Батталовой, созданный на грант главы республики, который показывают в музее два раза в день. Наполняется и событийная повестка.