На телеканале БСТ пройдёт большой телемарафон «Время героев»

25 июля на телеканале БСТ пройдет большой телемарафон «Время героев». В течение 15 часов журналисты в прямом эфире пообщаются с воинами, ветеранами СВО, матерями и женами бойцов, волонтерами, руководителями организаций. Бойцы будут подключаться с передовой, чтобы рассказать о своей службе.

Около 100 гостей примут участие в телемарафоне. В центре внимания журналистов будут меры поддержки солдат, федеральные и региональные выплаты, гуманитарная помощь. Особое внимание — героям нашего времени, тем, кто, несмотря на трудности, остается преданным настоящей мужской работе.

На телеканале БСТ уже есть две передачи, посвященные героям спецоперации. Одна из них называется «Своих не бросаем», вторая – «Мама», о тех, кто преданно ждет своих бойцов дома. Уже в августе стартует еще один проект – «Защитники Отечества», где будут рассказывать о социализации солдат после СВО. Тема спецоперации была и остается приоритетной для телеканала.