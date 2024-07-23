В Уфе провели уникальную операцию на щитовидной железе

Уфимские хирурги-онкологи освоили операцию на щитовидной железе с помощью видеоэндоскопии. Удаление участка, пораженного опухолью, проводят, не прибегая к полостному методу. Врачи проводят все манипуляции через небольшие проколы, а обзор открывается благодаря специальной камере – видеобронхоскопу.

Основная сложность — это подобраться к ней. Хирургам необходимо удалить левую долю, пораженную опухолью. Врачи аккуратно прокладывают путь через жировые ткани. Этот процесс занимает большую часть времени операции. Сложность состоит в том, что врачам необходимо виртуозно обходить важные анатомические структуры. Такие как, например, возвратный гортанный нерв.

Хирургу необходимо обойти не просто железы, но и сосуды, питающие их. Всё, что происходит внутри, врач видит в четырёхкратном увеличении. Потому ошибочно может показаться, что на экране обилие крови. Но в отличие от полостной операции здесь хирурги работают через небольшие проколы, разрез делают в подмышечной зоне. Тем самым, не оставляя рубца на шее.

К видеоэндоскопическому методу врачи прибегают, если позволяют размеры опухоли. Чтобы проводить подобные операции, были необходимы не только талантливые хирурги, но и современное оборудование. Его удалось получить благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Впервые подобную операцию врачи онкоцентра сделали еще в 2021 году. Но на постоянной основе хирурги проводят её с января прошлого года.