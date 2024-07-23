В Башкирии прошёл фестиваль футбола памяти Гайсара Галина

В минувшие выходные в селе Кутуево Учалинского района прошел шестой фестиваль футбола «Олатау йыйыны» памяти мастера спорта России — Гайсара Галина. В этом году турнир продлился три дня и побил рекорды по количеству команд-участниц. Призовой фонд в этом году достиг миллиона рублей.

Ещё несколько лет назад о турнире «Олотау Йыйыны» слышали только жители Учалинского района. В соревнованиях принимали участие несколько местных команд. Но теперь фестиваль — одно из главных футбольных событий не только республики, но и всей России. Ведь принять участие приезжают команды из разных регионов. Так небольшая деревня, не достигшая и ста дворов, прославилась на всю страну.

В этом году в фестивале приняли участие 40 команд из 8 регионов. Главной новинкой стал турнир среди девушек. Первым чемпионом в истории «Олотау йыйыны» в женской категории стала команда «Аргаяш» из Челябинской области. Также был разыгран новый трофей — суперкубок.

В первый день прошел суперкубок, где играли все чемпионы нашего фестиваля. Команды из Ишмекеево, Курамино, Аскарово и Старосубхангулово. Первый Суперкубок забрала команда Аскарово.

Линар Галин, организатор турнира «Олатау Йыйыны»

С каждым годом растет не только количество участников. За короткое время призовой фонд «Олотау йыйыны» достиг одного миллиона рублей. А это еще сильнее мотивирует команды.

Фото №1 - В Башкирии прошёл фестиваль футбола памяти Гайсара Галина

Всё потрясающе, молодцы организаторы. Спасибо им за проведение. Такого турнира не увидишь не то что в какой-либо деревне, даже в больших городах.

Вильдан Минасов, игрок команды «Курамино», Учалинский район

«Олатау йыйыны» уже давно не просто футбольный турнир, а масштабный спортивный фестиваль. Все его гости могли проявить себя в призовых конкурсах по 14 видам спорта. Среди них конные скачки, киберфутбол, борьба куреш, стрельба из лука и бег в гору.

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Это третий или четвертый выезд наш. Он оказался самым далеким. Мы проехали 1300 километров. Все очень круто, нам очень все понравилось.

Али Асаинов, игрок команды «Белозерье», Мордовия

Профессиональные футболисты участия в «Олотау Йыйыны» не принимают. По условиям фестиваля игрок должен родиться или зарегистрироваться в населенном пункте, за который выступает. Победителем «Олотау Йыйыны» в этом году стала команда из деревни Северный Абзелиловского района. Триумфаторы получили в награду 300 000 рублей, лошадь башкирской породы и переходящий кубок «Олотау йыйыны».

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