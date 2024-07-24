В Башкирии 16-летнему виновнику ДТП с четырьмя пострадавшими избрали меру пресечения

Парня отправили под домашний арест. В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы.