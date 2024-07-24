В Башкирии 16-летнему виновнику ДТП с четырьмя пострадавшими избрали меру пресечения

В Башкирии избрали меру пресечения 16-летнему подростку, который на мотоцикле наехал на пешеходов.
Напомним, инцидент произошёл 16 июля в селе Дарьино. Подросток управлял мотоциклом без водительских прав. Он наехал на четырёх пешеходов, среди которых 20-летний парень, 20-летняя девушка и её 4-летний ребёнок. 17-летняя девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.
Парня отправили под домашний арест. В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы.
Фото: СК РФ по РБ.