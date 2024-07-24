В Уфе соседи собрали около 100 тысяч рублей на лечение девочки, выпавшей из окна

В башкирской столице жильцы дома, из окна шестого этажа которого выпала девочка, собрали порядка 100 рублей на ее реабилитацию. В настоящее время сбор средств продолжается.

Как рассказал отец ребенка, трое детей играли на кухне, супруга готовила обед. Затем дочка ушла в зал. Когда мама пошла за ней, то увидела открытое окно. Выглянула и увидела на асфальте дочь, а рядом – москитную сетку.

В результате падения малышка сломала плечо, есть трещины в тазу. Медики уже сделали ей операцию.

Напомним, ранее редакция bash.news сообщала о том, что девочка, 2017 года рождения, сорвалась с окна шестого этажа, облокотившись на москитную сетку. Ребенка экстренно госпитализировали.