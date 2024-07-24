Школьник из Уфы принимает участие в олимпиаде по химии в Саудовской Аравии

Вадим Харисов из Уфы принимает участие в Международной олимпиаде по химии в Саудовской Аравии. На интеллектуальный форум приехали представители более чем из 90 стран, в том числе и России. В команде нашей страны четыре школьника, среди них и ученик Ассоциации наставников олимпиадного движения, выпускник Республиканского инженерного лицея-интерната Вадим Харисов.
В состав российской делегации вошел учитель химии Айнур Гумеров. Участников ожидают два тура, теоретический и практический. Вадим Харисов стал трижды победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, золотым медалистом Международной Менделеевской и Всемирной олимпиад. Весной этого года был лучшим на Международной Менделеевской олимпиаде в Китае.
Выпускнику предстоит этим летом решить вопрос, куда поступить. Пока, по рассказам самого школьника, он планирует остаться в Уфе – это решение укрепилось после экскурсии по международному кампусу. В июне Глава Башкортостана встретился с участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. В этом году в республике рекордное число победителей и призёров – 52 человека. Это почти в два раза больше, чем пять лет назад.