Школьник из Уфы принимает участие в олимпиаде по химии в Саудовской Аравии

Вадим Харисов из Уфы принимает участие в Международной олимпиаде по химии в Саудовской Аравии. На интеллектуальный форум приехали представители более чем из 90 стран, в том числе и России. В команде нашей страны четыре школьника, среди них и ученик Ассоциации наставников олимпиадного движения, выпускник Республиканского инженерного лицея-интерната Вадим Харисов.

В состав российской делегации вошел учитель химии Айнур Гумеров. Участников ожидают два тура, теоретический и практический. Вадим Харисов стал трижды победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, золотым медалистом Международной Менделеевской и Всемирной олимпиад. Весной этого года был лучшим на Международной Менделеевской олимпиаде в Китае.