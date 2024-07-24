В Башкирии задержали нетрезвого гонщика

Задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 212 нетрезвых водителей. Из них 21 сел за руль в состоянии опьянения повторно. Им грозит уголовная ответственность. Напомню, что сообщить о фактах нетрезвого вождения вы можете по телефону доверия МВД по РБ, а также в телеграмм-чат-бот Госавтоинспекции.

Марсель Бикташев, старший инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Башкортостан