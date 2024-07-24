В Башкирии задержали нетрезвого гонщика

В Сибае во время рейда сотрудники задержали нетрезвого водителя иномарки. Им оказался 40-летний местный житель. Экипаж ДПС попытался остановить машину, которая ехала на большой скорости, однако водитель не спешил тормозить, из-за чего не справился с управлением и проехался по аллее.
Ночного гонщика это не остановило, и он решил продолжить свой путь. Преследование закончилось на пересечении улиц Коммунистической и Кирова, когда водитель врезался в здание магазина. Нетрезвого гонщика задержали и составили ряд административных материалов, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.