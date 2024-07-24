В Уфе воспитанница соцприюта заявила об избиении

В уфимскую больницу поступила 15-летняя девушка с многочисленными травмами. Ранее сообщалось, что подростка избили в соцучреждении, где она воспитывалась. Теперь же утверждается, что историю с нападением она выдумала, а синяки и ушибы подопечная центра содействия семейному воспитанию получила при попытке побега.

Ссадины, гематомы и ушибы. 15-летняя девушка утверждает, что ей их нанесли в социальном учреждении, где она проживала. Со слов воспитанницы центра содействия семейному воспитанию, она сидела на подоконнике в уборной, когда туда вбежал юноша. Между ними произошла ссора. Первый удар она получила в живот, за ним последовал и второй. А дальше, как в тумане – девушка не помнит, как попала в больницу. Однако руководство социального приюта считает, что травмы подросток получила при попытке побега, выпав из окна третьего этажа, а историю с нападением она выдумала. По словам воспитательниц, у Вероники расстройство поведения, которое проявляется в виде резких импульсивных поступков.

Воспитанница учреждения вылезла через небольшое отверстие железной решетки, смастерив веревку из пледа. Но она не выдержала. В соцприюте утверждают, что камера видеонаблюдения зафиксировала, как девушка идет с пледом в уборную. С юношей она столкнулась лишь раз в коридоре. Он направлялся в игровую комнату для просмотра фильма.

Не сбегала, а хотела защитить себя, объясняет 15-летняя воспитанница. Телефона у нее с собой не было. Веронике помог случайный прохожий, вызвал такси. В больницу воспитанница социального приюта попала с многочисленными травмами разной степени тяжести. Сейчас её состояние оценивают как удовлетворительное. За пациенткой продолжают наблюдать врачи.

По словам Ивана, друга пострадавшей, конфликты между его девушкой и Айдаром были и до этого. Один раз воспитанник центра даже угрожал ему ножом, зато что тот заступился за Веронику. Прокомментировали случившееся и в Минтруде республики. Девушку в ведомстве знают, характеризуют с положительной стороны, но у нее дурная привычка сбегать. Последний инцидент был совсем недавно. Её нашли также дома у молодого человека.