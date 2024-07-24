«Поезд здоровья» начал работу в Баймакском районе

Передвижные мобильные комплексы оснащены современным оборудованием, где прием ведут республиканские врачи. По мере необходимости поезда комплектуются дополнительными узкими специалистами в зависимости от запросов сельчан.

Особенно врачей ждут в отдаленных населенных пунктах. В Баймакском районе медики уже приняли жителей Ишмухаметово, Ургазы, Янгазино и Баишево. Невролог, стоматолог, маммолог – сразу несколько узких специалистов мобильного медкомплекса проводят осмотр, диагностику, делают забор анализов. Также проходит вакцинация и диспансеризация. К примеру, врач ультразвуковой диагностики в первый день работы принял 77 пациентов.