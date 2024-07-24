Борцы из Башкирии завоевали 4 медали на летней Универсиаде

В греко-римской борьбе от республики выступали девять спортсменов. А уже сегодня стартовали соревнования между представительницами женской борьбы.
Победитель Первенства мира в 2021 году Адлан Амриев вновь становится лучшим. Домашний турнир — особая возможность проявить себя. Девять борцов из нашей республики выступили на всероссийском старте. Не смог выйти на ковер лишь Эрик Шамилов, он отсутствовал в связи с болезнью. В финал соревнований помимо Адлана Амриева попали еще два спортсмена, представляющие республику. Одним из них стал борец из Белорецка Саид-Хусейн Бакаев.
Три предварительные встречи башкирский спортсмен выиграл по баллам. Несмотря на трехмесячный больничный из-за травмы, Бакаев сумел составить серьезную конкуренцию соперникам.
В финале он встретился с представителем Псковской области Муслимом Исаевым и оказался сильнее, став таким образом победителем в весовой категории до 67 килограммов.
Отбор на универсиаду был строгим. Борцы приняли участие в 4-х турнирах, которые проходили в Саранске, Краснодаре, Якутске и Владивостоке. Таким образом, за медали Универсиады боролись сильнейшие борцы-студенты страны.
Серьезную конкуренцию составили борцы из Московской области под наставничеством Заслуженного мастера спорта России Михаила Иванченко. Также именитый борец провел семинар для спортсменов и тренеров. Он включал теоретические и практические занятия.
Башкирские борцы к стартам подошли ответственно. Перед универсиадой провели 2 учебно-тренировочных сбора в Белорецке. Наверное, это и сказалось на их успешном выступлении.
Рамиль Сираев не оставляет своих воспитанников без поддержки. Главный тренер сборной знает все сильные и слабые стороны своих спортсменов. Каждая подсказка наставника важна.
Еще один представитель башкирской школы борьбы — Басхан Саидов — в решающей встрече уступил сопернику из Краснодарского края и стал вторым. Обладателем бронзовой награды стал уфимец Руслан Садыков. Наша республика остановилась на втором общекомандном месте. Сейчас у башкирских борцов есть время на восстановление. В начале октября они выступят на кубке страны.