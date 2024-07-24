Борцы из Башкирии завоевали 4 медали на летней Универсиаде

В греко-римской борьбе от республики выступали девять спортсменов. А уже сегодня стартовали соревнования между представительницами женской борьбы.

Победитель Первенства мира в 2021 году Адлан Амриев вновь становится лучшим. Домашний турнир — особая возможность проявить себя. Девять борцов из нашей республики выступили на всероссийском старте. Не смог выйти на ковер лишь Эрик Шамилов, он отсутствовал в связи с болезнью. В финал соревнований помимо Адлана Амриева попали еще два спортсмена, представляющие республику. Одним из них стал борец из Белорецка Саид-Хусейн Бакаев.

Три предварительные встречи башкирский спортсмен выиграл по баллам. Несмотря на трехмесячный больничный из-за травмы, Бакаев сумел составить серьезную конкуренцию соперникам.

В финале он встретился с представителем Псковской области Муслимом Исаевым и оказался сильнее, став таким образом победителем в весовой категории до 67 килограммов.

Я много сил потратил, пота, крови, можно сказать. Когда восстанавливался, очень сильно хотел на ковёр. Результат не дает себе долго ждать. Саид-Хусейн Бакаев, победитель Всероссийской летней Универсиады по греко-римской борьбе

Отбор на универсиаду был строгим. Борцы приняли участие в 4-х турнирах, которые проходили в Саранске, Краснодаре, Якутске и Владивостоке. Таким образом, за медали Универсиады боролись сильнейшие борцы-студенты страны.

Серьезную конкуренцию составили борцы из Московской области под наставничеством Заслуженного мастера спорта России Михаила Иванченко. Также именитый борец провел семинар для спортсменов и тренеров. Он включал теоретические и практические занятия.

Если мы посмотрим состав участников, то увидим, что большое количество мастеров спорта международного класса, мастеров спорта. И многие ребята — члены сборной команды, которые приехали здесь поучаствовать. И таких немало. Поэтому это говорит о том, что уровень соревнований высокий. Михаил Иванченко, заслуженный мастер спорта России по греко-римской борьбе

Башкирские борцы к стартам подошли ответственно. Перед универсиадой провели 2 учебно-тренировочных сбора в Белорецке. Наверное, это и сказалось на их успешном выступлении.

Рамиль Сираев не оставляет своих воспитанников без поддержки. Главный тренер сборной знает все сильные и слабые стороны своих спортсменов. Каждая подсказка наставника важна.

Ну эти молодые ребята, которым до 25-ти лет, многие уже на чемпионатах России показали себя. Есть и участники международных соревнований, Европы, Мира. Всё равно ребята учатся в институтах, за которые выступают. На сегодняшний день здесь можно и опыта набраться, и показать себя, на что способен. Рамиль Сираев, главный тренер сборной Республики Башкортостан по греко-римской борьбе