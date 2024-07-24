В Уфе продолжаются сразу два соревнования по велоспорту

Юниорки выявляют сильнейших на всероссийских состязаниях, взрослые спортсменки борются за очки на третьем этапе кубка России. Первым стартом шоссе-многодневной гонки стал пролог — лучшее время показали представительницы Самары и Санкт-Петербурга. Вторая гонка состоялась на 77 километров, это 23 круга на уфимском биатлонном комплексе.

Также участницы веломногодневки в разные дни соревнований проехали 95 и 97 километров и выступили в Бирске. Сначала итоги подводятся в личном зачете, а затем станет известно имя абсолютного победителя. По сумме очков на всех этапах кубка России, а их всего четыре, спортсменам будут присвоены спортивные разряды.