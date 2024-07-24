В Белорецке прошёл четвёртый этап кубка Башкирии по мотокроссу

В Белорецке прошел четвёртый этап кубка республики по мотокроссу. Подобное мероприятие проходит ежегодно на протяжении 24 лет. Его приурочили ко дню города Белорецка. На соревнования приехали около 150 любителей спорта. Участие принимают не только гонщики с близлежащих регионов, но и из Казани и Санкт-Петербурга.