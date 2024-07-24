В Белорецке прошёл четвёртый этап кубка Башкирии по мотокроссу

В Белорецке прошел четвёртый этап кубка республики по мотокроссу. Подобное мероприятие проходит ежегодно на протяжении 24 лет. Его приурочили ко дню города Белорецка. На соревнования приехали около 150 любителей спорта. Участие принимают не только гонщики с близлежащих регионов, но и из Казани и Санкт-Петербурга.
В этом году организаторы удлинили трассу. Появилось еще два новых виража. Всего в сезоне по мотокроссу запланировали 10 турниров. В начале сентября пройдет заключительный этап чемпионата Башкортостана и пятый этап кубка республики.