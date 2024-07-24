В Уфе юные автолюбители готовятся к соревнованиям SMP Racing

В столице республики юные пилоты автоспорта готовятся к новым стартам. Весь летний сезон они участвуют во всероссийском картинговом турнире «SMP Racing/Газпром-детям». Один из этапов которого пройдет на уфимском картодроме.

Отыгранная позиция на трассе — еще один шаг к победе. Шестая заключительная тренировка перед соревнованиями требует предельной концентрации. Подготовка к всероссийскому любительскому турниру, как и сами соревнования, пройдут на уфимском картодроме. Чтобы быть готовым преодолеть весь путь от старта до финиша, дважды в неделю на официальные занятия из Чайковского приезжает Марсель Гильмутдинов. Юный пилот показал необходимые для выхода в следующий этап секунды и теперь готов бороться дальше.

Программа развития российского автоспорта в пятый раз проводит любительский турнир SMP Racing. Турнир длится с июня по сентябрь и проводится в трех возрастных группах: до 11-ти, 13-ти и 16-ти лет. Основное условие — участвовать в нем могут те, у кого нет гоночной лицензии.

Они получают шанс участвовать в чемпионате, который состоит из пяти этапов: квалификация, обучение, городской отбор, отбор по регионам и финал в Москве. Победители получают возможность перейти в настоящий автоспорт. Кирилл Ишмаев, тренер по картингу

ни получают шанс участвовать в чемпионате, который состоит из пяти этапов: квалификация, обучение, городской отбор, отбор по регионам и финал в Москве. Победители получают возможность перейти в настоящий автоспорт.

Турнир состоит из пяти частей. Первая, отборочная, прошла в 22 российских городах, в том числе и в Уфе. На доске — схема трассы. Теоретической части отводится не меньше времени, чем упражнениям на практике. Здесь тренер и призёр этапов чемпионата России по картингу Кирилл Ишмаев объясняет ошибки пилотов и показывает лучший вариант прохождения трассы, ее идеальную траекторию. 10-летняя Дилара Маннанова в автоспорте уже четвёртый год, пришла она вслед за братом Русланом. Сейчас оба они будут стараться выйти в полуфинал.

Картингом я занимаюсь четыре года, мне это нравится, и я в автоспорте чувствую себя уверенно. Дилара Маннанова, участница соревнований

Хотим попасть на полуфинал в Екатеринбург. Все пилоты этого хотят, и очень хочется, чтобы представители Уфы прошли в финал. Рустем Маннанов