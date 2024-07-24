В ЦИК Башкирии прошла жеребьевка по распределению эфирного времени

В Центризбиркоме Башкортостана прошла жеребьевка по распределению эфирного времени. Участие приняли теле- и радиоканалы: БСТ, «Юлдаш», «Спутник ФМ», «Россия-1», «Россия 24», «Башкортостан 24», «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ». Зарегистрированные кандидаты, а их пять, получат бесплатное эфирное время для размещения своих агитационных материалов.

Распределение времени трансляции проходило путем жеребьевки. Сотрудники СМИ разложили конверты, а представители кандидатов случайным образом выбирают по одному от каждого теле- или радиоканала.

Напомним, 6, 7 и 8 сентября состоятся выборы Главы Республики Башкортостан. В Уфимском районе организованы дополнительные выборы в Государственное Собрание. Также в регионе будут избираться депутаты в Советы муниципалитетов, городов, сельских поселений.