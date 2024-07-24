Башкирские спортсменки завоевали медали на VII Всероссийском чемпионате пилонного спорта

В Санкт-Петербурге прошел VII Всероссийский открытый чемпионат пилонного спорта и воздушной гимнастики. Сильнейшие спортсменки попадали в состав российской команды для участия в предстоящих международных турнирах. Республику представляли спортсменки из Туймазов.

В дисциплине «спортивный пилон» сразу шесть участниц завоевали медали. Ясмина Рахимова завоевала золотую медаль. Валерия Прудникова и Камилла Хокимова стали лучшими в категории «любители дуэт».