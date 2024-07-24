В Зианчуринском районе обновляются учреждения культуры

Ремонт сельских клубов, оснащение новым оборудованием. В последние годы в сфере культуры Зианчуринского района произошло много изменений. Все это стало возможным благодаря реализации различных проектов. К тому же все больше жителей становятся активными участниками культурной жизни района.

Хоть лето и период отпусков, но для участников ансамбля «Мирас» села Новопетровское это трудовые будни. В новых костюмах и на обновленной сцене они работают над репертуаром, разучивают песни. Реновация в местном сельском клубе прошла в рамках проекта «Культура малой родины».

На второй этаж переехала и библиотека. Раньше здесь с потолка капала вода, а из окон дул ветер. Полвека не было капремонта. И библиотекарь Фируза Белова решила перевезти книжный фонд на первый этаж. В ходе реконструкции были заменены кровля здания, окна.

Также на втором этаже оформили уголок в стиле русской горницы. В ДК в актовом зале теперь и новые кресла. Масштабные изменения есть и в районном доме культуры. В этом году на несколько миллионов рублей приобретена новая аппаратура, освещение, одежда сцены. Все это, по мнению работников культуры, позволяет сделать мероприятия более масштабными и яркими. Кроме того, в ближайшее время артисты района смогут добраться и до отдаленных населенных пунктов.