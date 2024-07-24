Центр фехтования в Уфе могут открыть уже в октябре

Еще один из юбилейных объектов к 450-летию Уфы растет на глазах. Речь о Центре фехтования. Он находится в микрорайоне Затон рядом с Центром спортивной подготовки имени Римы Баталовой. На сегодняшний день республика в числе лидеров среди регионов по количеству введённых в эксплуатацию спортивных сооружений.

Олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина уже чувствует себя здесь как дома. Вместе с другими рапиристами и тренерами она следит за ходом строительства нового спортобъекта. А будущий центр фехтования растет на глазах. На сегодняшний день он готов на 75%.

Так, ведутся работы с акустическим напылением, специальным покрытием для потолка и стен, обладающим звукопоглощающим эффектом. Уже выполняются внутренние отделочные работы и по фасаду здания, по инженерным сетям внутренним и внешним, а также идет благоустройство близлежащей территории.

Здание трехэтажное. Универсальный зал с трибунами на 373 посадочных места. На втором этаже будет специализированный зал и зал для индивидуальных тренировок. Тимур Ходжибеков, начальник отдела Министерства спорта Республики Башкортостан

В республике уделяется большое внимание на спортивную инфраструктуру. В регионе появляются все новые сооружения и объекты. Строительство первого в Башкортостане Центра фехтования идет согласно намеченным срокам. С идеей построить такой крупный спортивный объект к главе республики Радию Хабирову в 2021 году обратились олимпийские чемпионы Аделина Загидуллина и Тимур Сафин.